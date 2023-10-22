Зауважимо, що "Артан" є підрозділом спеціального призначення Головного управління розвідки Міноборони України. Про те що його бійці відпрацювали по окупантах на одному з найгарячіших напрямків, повідомляє 24 Канал.

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Робота "Артану" на найгарячішому напрямку

Варто сказати, що цей спецпідрозділ є досить великим. Сформували його на початку червня 2022 року та за цей час залучали до боїв за Миколаївську область, Гуляйполе, Малу Токмачку на Запоріжжі, Бахмут, Часів Яр на Донеччині та інші важливі міста нашої держави.



Боєць "Артан" на одному з найгарячіших напрямків / Фото надане 24 Каналу



Спецпризначенець ГУР відпрацьовує по ворогу / Фото надане 24 Каналу

Власне, на відео, наведеному нижче, видно, як спецпризначенці уразили танк російських окупантів цими днями.

"Артан" вдарив по російському танку: дивіться відео

Однак "Артан" працює не лише на суші, а й – у морі. Однією з найвідоміших операцій цього спецпідрозділу є звільнення так званих "вишок Бойка" в Чорному морі, що були окупованими росіянами від 2014 року.

Робота спецпідрозділу ГУР по ворогу: дивіться відео

Шалені втрати ворога: останнє