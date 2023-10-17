Власне, командир групи переносного зенітно-ракетного комплексу спецпідрозділу "Артан" Олександр з позивним "Лютий" прокоментував це питання в інтерв'ю українським журналістам. За його словами, його побратими виконують чимало завдань в акваторії Чорного моря.

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Як відбувалась деокупація "вишок"

Звільнення "вишок Бойка" можна назвати однією з найвідоміших операцій, що здійснив "Артан". Зауважимо, що йдеться про бурові газовидобувні платформи, які стоять на шельфі Чорного моря між островом Зміїний і західним узбережжям Криму.

Російські окупанти під час того, як спецпризначенці прямували до "вишок" на катерах, з авіації намагались уразити військових. Однак їм не вдалось зірвати план.

Під час операції на "вишках Бойка" я відпрацьовував із ПЗРК і з катера. І зі своїм другим номером працював потім з самої "вишки" – це тоді, коли була операція з порятунку "Конана". Тоді ми попередньо збили два Су-30, хоча це ще не підтверджена інформація,

– пригадав Олександр.

Також спецпризначень констатував, що, як правило, завдання групи ПЗРК під час таких операцій полягає зовсім не в тому, аби збити якомога більше російських літаків.

Відповідні військові повинні спрацювати на випередження та працювати на збереження особового складу. Зокрема, випустити ракети ще до того, як у зону їхньої дії потрапив ворожий літак.

Це може спричинити наказ з боку командування противника – розвернути авіасудно та летіти з поля бою.

Зверніть увагу! Загалом ця операція тривала два тижні, оскільки наші спецпризначенці очікували на момент, коли ворог виведе з "вишок" частину особового складу.

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