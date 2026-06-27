Сезон сорван: из оккупированного лагеря "Артек" в Крыму россияне уже вывезли всех детей

В Крыму из лагеря "Артек" по состоянию на пятницу, 26 июня, оккупанты уже вывезли всех детей. Их отправили домой или в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края.

На полуострове приостановили летнюю оздоровительную кампанию. Об этом сообщили в оккупационном МДЦ "Артек".

Смотрите также: Украина усиливает давление, Крым погрузился в неопределенность, – CNN

Какова ситуация с отдыхом детей в оккупированном Крыму?

Оккупанты "Артека" заявили, что в Крыму сейчас только в трёх детских организациях отдыха и оздоровления загородного типа находятся дети из разных регионов России.

Говорят, что их приезд происходит как самостоятельно с родителями, так и организованными группами.

В Севастополе организация летнего отдыха идет в штатном режиме: функционируют пришкольные и загородные лагеря,

– заверили в МДЦ "Артек".

По их словам, ситуация находится под личным постоянным контролем министра образования России Сергея Кравцова, возглавляющего оперативный штаб.

Напомним, что с 22 июня по 1 сентября оккупанты приостановили бронирование мест в детских лагерях в Крыму. Автобусы с детьми разворачивали прямо на полпути к базам.

К слову, крымский "Артек" приостанавливал свою работу трижды: во время Второй мировой войны в 1941–1944 годах, в 2009 году из-за проблем с финансированием и в 2014 году во время оккупации полуострова Россией.