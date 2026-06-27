На півострові призупинили літню оздоровчу кампанію. Про це написали в окупаційному МДЦ "Артек".

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Яка ситуація із відпочинком дітей в окупованому Криму?

Окупанти "Артеку" заявили, що у Криму наразі лише у трьох дитячих організаціях відпочинку та оздоровлення заміського типу є діти з різних регіонів Росії.

Кажуть, що їхній виїзд триває як самостійно з батьками, так і організованими групами.

У Севастополі організація літнього відпочинку йде у штатному режимі: функціонують пришкільні та заміські табори,

– запевнили в МДЦ "Артек".

За їхніми словами, ситуація перебуває на особистому постійному контролі міністра освіти Росії Сергія Кравцова, який очолює оперативний штаб.

Нагадаємо, що з 22 червня до 1 вересня окупанти призупинили бронювання місць у дитячих таборах у Криму. Автобуси з дітьми розвертали просто на півдорозі до баз.

До слова, кримський "Артек" зупиняв свою роботу тричі: під час Другої Світової війни упродовж 1941 – 1944 років, у 2009 році через проблеми з фінансуванням та у 2014 під час окупації півострова Росією.