"Он не заявлял, что является депутатом парламента": Молдова рассказала, как пропустила нардепа Дмитрука

В МВД Молдовы заявили, что депутат Верховной Рады Артем Дмитрук не указал, что является народным депутатом Украины, когда пересек границу в их страну. Поэтому они его пропустили.

Министр внутренних дел страны Адриан Эфрос объяснил, что Дмитрука приняли как обычного гражданина, который покинул территорию, где идет война.

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Эфрос заявил, что молдавская сторона выполнила свои обязательства: въезд нардепа задокументировали, после чего он покинул страну через международный аэропорт Кишинева.

Министр пояснил, что существуют международные нормы, которые обеспечивают свободное передвижение граждан. Особенно это касается граждан Украины, ведь они приезжают с территории, где идет война.

Согласно Женевской конвенции, мы обязаны предоставить им безопасное место. Он никоим образом не заявлял, что является членом украинского парламента. Он пересек границу как обычный гражданин,

– сказал Эфрос.

Он добавил, что это вся информация по этому поводу, которой МВД может поделиться с журналистами.