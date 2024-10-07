Беглый нардеп Дмитрук голосовал на заседании комитета Верховной Рады в режиме онлайн

Артем Дмитрук, который незаконно выехал из Украины, продолжает работать в парламенте в режиме онлайн. Так, народный депутат 7 октября голосовал на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Об этом общественной инициативе "Игла" сообщили сразу несколько нардепов. Сейчас же Артем Дмитрук находится в Великобритании, куда перебрался после побега из Украины.

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Как Дмитрук голосовал на заседании комитета Рады

В общественной инициативе отметили, что во время заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности, на котором в режиме онлайн голосовал Артем Дмитрук, также присутствовали и правоохранители.

Мы направили запрос, чтобы узнать, в каких голосованиях Дмитрук участвовал и хоть кто-то выяснял у него, как ему удалось перед подозрением сбежать за границу,

– отметили в "Игле".

Представители общественной инициативы пообещали, что как только поступит ответ, то они обязательно проинформируют общественность. Пока же инициатива следит за тем, что происходит с нардепом-беглецом Артемом Дмитруком.

Что известно о побеге Артема Дмитрука за границу