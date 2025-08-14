В Шевченковском районном суде Киева, несмотря на неявку адвокатов, подозреваемому в убийстве подростка Артему Косову изменили меру пресечения. Ситуацию прокомментировал Руслан Кравченко, передает 24 Канал.

К теме Загадочный пакет и скандал в суде: что известно о деле подростка, которого убили на фуникулере

Как прокуратура комментирует судебный процесс?

Прокурор Руслан Кравченко лично принял участие в судебном рассмотрении дела об убийстве 10-классника Максима Матерухина. На скамье подсудимых находится бывший сотрудник Управления государственной охраны Артем Косов.

По словам Кравченко, в течение года адвокаты обвиняемого постоянно пытались затянуть процесс, срывали заседания и манипулировали фактами. В день очередного слушания они пошли на новый шаг – полностью отказались от защиты, чтобы поставить рассмотрение дела на паузу.

Однако очередная попытка сорвать заседание не удалась. По просьбе прокуратуры суд назначил Косову бесплатного защитника, который будет работать с ним на постоянной основе. Таким образом, оснований для дальнейшего затягивания больше нет.

Приговор не вернет Максима его родителям. Но он должен показать всем: никто не избежит ответственности за преступление,

– отметил Руслан Кравченко.

Несмотря на все действия стороны защиты, суд принял решение продлить меру пресечения – еще 60 суток содержания под стражей без права залога.

Обратите внимание! Руслан Кравченко отметил, что с первой недели в должности обязал руководителей областных прокуратур лично представлять обвинение по делам, где жертвами являются дети, и сам участвует в таких процессах.

Кравченко подчеркнул: простить или забыть подобное невозможно, и справедливость в этом деле непременно будет восстановлена.