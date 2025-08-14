У Шевченківському районному суді Києва, незважаючи на неявку адвокатів, підозрюваному у вбивстві підлітка Артему Косову змінили запобіжний захід. Ситуацію прокоментував Руслан Кравченко, передає 24 Канал.

До теми Загадковий пакунок і скандал у суді: що відомо про справу підлітка, якого вбили на фунікулері

Як прокуратура коментує судовий процес?

Прокурор Руслан Кравченко особисто взяв участь у судовому розгляді справи щодо вбивства 10-класника Максима Матерухіна. На лаві підсудних перебуває колишній співробітник Управління державної охорони Артем Косов.

За словами Кравченка, протягом року адвокати обвинуваченого постійно намагалися затягнути процес, зривали засідання й маніпулювали фактами. У день чергового слухання вони пішли на новий крок – повністю відмовилися від захисту, аби поставити розгляд справи на паузу.

Проте чергова спроба зірвати засідання не вдалася. На прохання прокуратури суд призначив Косову безоплатного захисника, який працюватиме з ним на постійній основі. Таким чином, підстав для подальшого затягування більше немає.

Вирок не поверне Максима його батькам. Але він має показати всім: ніхто не уникне відповідальності за злочин,

– зазначив Руслан Кравченко.

Попри всі дії сторони захисту, суд ухвалив рішення продовжити запобіжний захід – ще 60 діб тримання під вартою без права застави.

Зверніть увагу! Руслан Кравченко наголосив, що з першого тижня на посаді зобов'язав керівників обласних прокуратур особисто представляти обвинувачення у справах, де жертвами є діти, і сам бере участь у таких процесах.

Кравченко підкреслив: пробачити чи забути подібне неможливо, і справедливість у цій справі неодмінно буде відновлено.