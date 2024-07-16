На Харьковщине попрощались с начальником управления ГСЧС, который погиб в результате обстрела России

На Харьковщине прошла церемония прощания с погибшим от российского удара спасателем Артемом Костырей. Он вместе с полицейским Алексеем Кощеем погибли 13 июля в поселке Буды.

Тогда россияне ударили ракетами по железнодорожному вокзалу. По прибытии на место удара служб оккупанты нанесли повторный удар по объекту.

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Спасателя провели в последний путь под звуки пожарных сирен

Артем Костыря был начальником районного управления ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, подполковником службы гражданской защиты.

Спасатель успел отвести личный состав и местных жителей от повторного удара. Вторая ракета, запущена оккупантами намеренно, чтобы нанести как можно больше потерь при спасении гражданских людей, унесла жизнь Артема,

– рассказали в ГСЧС.

Спасатели Харьковщины вспоминают о своем погибшем коллеге: смотрите видео

В последний путь убитого россиянами спасателя провели под прощальные звуки пожарных сирен. В знак скорби в каждой пожарной части Харьковщины приспустили флаги.

На Харьковщине попрощались с Артемом Костырей / Фото ГСЧС