На Харьковщине попрощались с начальником управления ГСЧС, который погиб в результате обстрела России
Источник:ГСЧС
На Харьковщине прошла церемония прощания с погибшим от российского удара спасателем Артемом Костырей. Он вместе с полицейским Алексеем Кощеем погибли 13 июля в поселке Буды.
Тогда россияне ударили ракетами по железнодорожному вокзалу. По прибытии на место удара служб оккупанты нанесли повторный удар по объекту.
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Спасателя провели в последний путь под звуки пожарных сирен
Артем Костыря был начальником районного управления ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, подполковником службы гражданской защиты.
Спасатель успел отвести личный состав и местных жителей от повторного удара. Вторая ракета, запущена оккупантами намеренно, чтобы нанести как можно больше потерь при спасении гражданских людей, унесла жизнь Артема,
– рассказали в ГСЧС.
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В последний путь убитого россиянами спасателя провели под прощальные звуки пожарных сирен. В знак скорби в каждой пожарной части Харьковщины приспустили флаги.
На Харьковщине попрощались с Артемом Костырей / Фото ГСЧС