Родные умершего в ТЦК Кривого Рога получили справку о смерти

17 мая мать умершего в криворожском ТЦК мужчины рассказала, что она получила врачебную справку. На ее основе Татьяна Зайцева написала заявление к следователю и в военную прокуратуру.

7 мая стало известно, что в одном из криворожских отделений ТЦК и СП умер военнообязанный мужчина. Семья Артема Зайцева пытается узнать правду об обстоятельствах его гибели.

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Семья получила медицинскую справку

Сегодня впервые за несколько дней простоя дело сдвинулось с места.

Забрали справку вчера, подали заявление и ходатайство на повторную экспертизу. Это комиссионная повторная экспертиза. Они должны ее сделать по нашему заявлению и ходатайству,

– говорит мать Артема Зайцева.

По ее словам, после подачи заявлений и ходатайства должны назначить повторную экспертизу. В справке, которую выдали недавно, написано то, что и до этого говорили. Причина смерти – отравление. По словам матери погибшего, адвокат был у следователя и знакомился с материалами. Он говорит, что еще должны назначить повторную экспертизу.

Что известно о смерти мужчины в криворожском ТЦК