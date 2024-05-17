Родные умершего в ТЦК Кривого Рога получили справку о смерти
Источник:Общественное
17 мая мать умершего в криворожском ТЦК мужчины рассказала, что она получила врачебную справку. На ее основе Татьяна Зайцева написала заявление к следователю и в военную прокуратуру.
7 мая стало известно, что в одном из криворожских отделений ТЦК и СП умер военнообязанный мужчина. Семья Артема Зайцева пытается узнать правду об обстоятельствах его гибели.
Смотрите также В Черкасской области начальника ТЦК пригласили на сессию для знакомства, а он вручил повестки депутатам
Семья получила медицинскую справку
Сегодня впервые за несколько дней простоя дело сдвинулось с места.
Забрали справку вчера, подали заявление и ходатайство на повторную экспертизу. Это комиссионная повторная экспертиза. Они должны ее сделать по нашему заявлению и ходатайству,
– говорит мать Артема Зайцева.
По ее словам, после подачи заявлений и ходатайства должны назначить повторную экспертизу. В справке, которую выдали недавно, написано то, что и до этого говорили. Причина смерти – отравление. По словам матери погибшего, адвокат был у следователя и знакомился с материалами. Он говорит, что еще должны назначить повторную экспертизу.
Что известно о смерти мужчины в криворожском ТЦК
- В Саксаганском ТЦК и СП Кривого Рога 5 мая умер военнообязанный, 44-летний Артем Зайцев. В учреждении сообщили, что смерть мужчины наступила из-за резкого ухудшения состояния здоровья, что сопровождалось признаками эпилептического приступа.
- Дочь, мать и жена погибшего в эту версию не верят. В ТЦК в свою очередь призвали воздержаться от эмоциональных и непроверенных заявлений и суждений.
- 7 мая 2024 года прокуроры начали уголовное производство по этому инциденту. Следствие в рамках этого производства должно исследовать, могла ли гибель мужчины стать следствием вероятного превышения служебных полномочий работниками Саксаганского РТЦК и СП.
- 8 мая семья умершего пришла на опознание тела. Его сестра Оксана Рубекина, которая была там, рассказала, что на теле были многочисленные ушибы и синяки, на ребрах кровь, а губа разбита.