Артиллерия на Юге попала более чем в 100 целей: в ОК "Юг" доложили о потерях оккупантов

Украинские герои продолжают уничтожать российских оккупантов на Юге нашей страны. Оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ, но сами стали мишенью прицельной украинской артиллерии.

На Юге российские оккупанты совершили более 30 обстрелов позиций ВСУ. Наши герои в долгу не остались и нанесли врагу невероятно мощный ответный удар.

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Успехи артиллерии ВСУ

В зоне столкновения на Юге прицельные артиллеристы ВСУ нанесли поражение более 100 целям россиян. Огонь наших героев обновил список потерь оккупантов следующим образом:

личный состав – 60;

16 единиц военной техники (3 танка, 4 реактивных системы залпового огня, 7 бронированных машин и другая автотехника).

Наши воины мужественно защищают украинскую землю и искусно ликвидируют врагов.

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