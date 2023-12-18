Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что Россия, к сожалению, способна производить боеприпасы. По некоторым оценкам, они способны производить около 7 тысяч таких снарядов ежедневно.
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Конечно, определенное количество боеприпасов Россия может получать от своих партнеров. Это Иран, Северная Корея и так далее.
Что будет дальше происходить на фронте
Как рассказал Свитан, россияне будут использовать дополнительные средства поражения, кроме артиллерии. Очевидно, что оккупанты будут запускать управляемые авиационные бомбы, которых у них сейчас достаточно. У России есть и самолеты, и аэродромы, откуда может без проблем взлетать зимой.
Не стоит забывать и о дронах. Начиная с FPV и заканчивая дальними беспилотниками. Где-то 30% всех средств поражения займут дроны. 70% – артиллерия,
– сказал Свитан.
Совершенно понятно, как бороться с артиллерией. Украинские военные успешно работают в контрбатарейной борьбе. С беспилотниками тоже реально бороться, но здесь нужно много разных средств.
Важно достаточное количество средств радиоэлектронной борьбы и различных комплексов зенитной артиллерии. Также стоит работать над возможностями быстрее обнаруживать разные дроны врага.
Мы и своими беспилотниками можем уничтожать вражеские штабы управления беспилотниками. Можно уничтожать не только сами беспилотники, но и операторов.
– отметил Свитан.
Ситуация на фронте: коротко
- Украина испытывает нехватку артиллерийских боеприпасов и другой военной помощи со стороны международных партнеров. Поэтому, как рассказал командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, пришлось вынужденно свернуть отдельные военные операции.
- Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что оккупанты несут действительно большие потери на фронте. Но они могут пополнять их новобранцами.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 347 тысяч личного состава. Также украинские военные уничтожили 5783 танка, 10752 боевых бронированных машин, 8175 артиллерийских систем, 926 РСЗО, 610 средств ПВО.