Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что Россия, к сожалению, способна производить боеприпасы. По некоторым оценкам, они способны производить около 7 тысяч таких снарядов ежедневно.

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Конечно, определенное количество боеприпасов Россия может получать от своих партнеров. Это Иран, Северная Корея и так далее.

Что будет дальше происходить на фронте

Как рассказал Свитан, россияне будут использовать дополнительные средства поражения, кроме артиллерии. Очевидно, что оккупанты будут запускать управляемые авиационные бомбы, которых у них сейчас достаточно. У России есть и самолеты, и аэродромы, откуда может без проблем взлетать зимой.

Не стоит забывать и о дронах. Начиная с FPV и заканчивая дальними беспилотниками. Где-то 30% всех средств поражения займут дроны. 70% – артиллерия,

– сказал Свитан.

Совершенно понятно, как бороться с артиллерией. Украинские военные успешно работают в контрбатарейной борьбе. С беспилотниками тоже реально бороться, но здесь нужно много разных средств.

Важно достаточное количество средств радиоэлектронной борьбы и различных комплексов зенитной артиллерии. Также стоит работать над возможностями быстрее обнаруживать разные дроны врага.

Мы и своими беспилотниками можем уничтожать вражеские штабы управления беспилотниками. Можно уничтожать не только сами беспилотники, но и операторов.

– отметил Свитан.

Ситуация на фронте: коротко