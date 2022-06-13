Артиллерийские дуэли, мощные удары ВСУ и усиление флота России: ситуация на Юге 12 июня

В Николаевской области враг продолжает обстрелы, чтобы скрыть существенные уступки территорией. Наши Вооруженные Силы уничтожили 22 оккупантов.

Соответствующую информацию обнародовали в оперативном командовании "Юг". Таковы данные по состоянию на вечер 12 июня.

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Оккупанты на Юге понесли потери от ВСУ

Командование сообщило, что с нашей стороны враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха. В частности, в течение суток парой вертолетов, штурмовиков и истребителем ВСУ атаковали позиции российских кафиров и попали в скопление противника и состав боеприпасов. Враг потерял:

22 единицы личного состава;

2 танка Т-62;

2 боевые машины пехоты;

3 единицы автомобильной техники.

Враги обстреливают Николаевщину

Российские кафиры обустраивают укрепление рубежей обороны, однако активных наступательных действий не ведут.

Противостояние в основном происходит на уровне артиллерийских дуэлей. Причем, задействована тяжелая ствольная и реактивная артиллерия,

– сообщили в ОК "Юг".

Добавили, что враг обстрелял пригород Николаева калибром 152 миллиметров, разрушив здания, разрывая поля. Именно так враг давит на Николаевщину, чтобы создать впечатление своего присутствия, чтобы скрыть существенные уступки территорией области.

Оккупант усилился в Черном море, на Херсонщине с врагом не праздновали

Российские кафиры в Черном море увеличили количество кораблей. В частности, известно о:

4 ракетных корабля;

1 подлодка;

3 больших десантных корабля.

36 крылатых ракет типа "Калибр" снаряжены в направлении всей Украины,

– написало командование.

Именно поэтому людей призывали не пренебрегать правилами и ограничениями, не посещать запретные зоны и территории, прислушиваться к сигналам воздушной тревоги, действовать сосредоточенно и четко.

Кроме того, украинцы на территории временно оккупированной Херсона проигнорировали празднование дня России. Несмотря на попытки подкупа продуктами, херсонцы:

включали на улицах гимн Украины;

развешивали желто-синие ленты и мотивационные открытки;

наносили повсюду патриотические граффити.

Хотя враг и привезли какую-нибудь массовку на так называемый "праздник" России, но ничего не получилось – охранников было больше, чем самих "празднующих".

Кратко о ситуации на фронте

Владимир Зеленский во время вечернего обращения 12 июня рассказал, что в июне может пересечь границу в 40 тысяч потерянных военных . Президент Украины вспомнил, что Россия не теряла сколько человек ни в одной войне за многие десятилетия.

Кроме того, 12 июня в Генштабе Вооруженных Сил Украины рассказали, что самое тяжелое противостояние – на Луганщине и Донетчине . Ведь кафиры там продолжают атаковать артиллерией. В частности, захватчики продолжают штурмовать Северодонецк, однако успеха не имеют. Продолжаются боевые действия в районе Тошковки.

Стоит напомнить, что мэр города Мелитополя Иван Федоров рассказал, что украинские военные перешли в контрнаступление в Запорожье и Херсонской области. В частности, за две недели им удалось продвинуть линию фронта до 10 километров в сторону Мелитополя.

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