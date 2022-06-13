Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Південь". Такі дані станом на вечір 12 червня.
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Окупанти на Півдні зазнали втрат від ЗСУ
Командування повідомило, що з нашого боку ворог зазнає суттєвого ураження і тиску з повітря. Зокрема протягом доби парою гелікоптерів, штурмовиків та винищувачем ЗСУ атакували позиції російських окупантів та влучили в скупчення противника та склад боєприпасів. Ворог втратив:
- 22 одиниці особового складу;
- 2 танки Т-62;
- 2 бойові машини піхоти;
- 3 одиниці автомобільної техніки.
Вороги обстрілюють Миколаївщину
Російські окупанти облаштовують укріплення рубежів оборони, проте активних наступальних дій не ведуть.
Протистояння переважно відбувається на рівні артилерійських дуелей. Причому, задіяно важку ствольну і реактивну артилерію,
– повідомили в ОК "Південь".
Додали, що ворог обстріляв передмістя Миколаєва калібром 152 міліметрів, зруйнувавши будівлі, розриваючи поля. Саме так ворог тисне на Миколаївщину, щою створити враження своєї присутності, щоб приховати суттєві поступки територією області.
Окупант посилився у Чорному морі, на Херсонщині з ворогом не святкували
Російські окупанти в Чорному морі збільшили кількість кораблів. Зокрема відомо про:
- 4 ракетних кораблі;
- 1 підводний човен;
- 3 великі десантні кораблі.
36 крилатих ракет типу "Калібр" споряджені в напрямку всієї України,
– написало командування.
Саме тому людей закликали не нехтувати правилами та обмеженнями, не відвідувати заборонені зони та території, дослухатись до сигналів повітряної тривоги, діяте зосереджено і чітко.
Окрім того, українці на території тимчасово окупованої Херсонщини проігнорували святкування дня Росії. Попри спроби підкупу продуктами, херсонці:
- вмикали на вулицях гімн України;
- розвішували жовто-сині стрічки, та мотиваційні листівки;
- наносили всюди патріотичні графіті.
Хоч ворог й привезли якусь масовку на так зване "свято" Росії, та нічого не вийшло – охоронців було більше, ніж самих "святкуючих".
Коротко про ситуацію на фронті
- Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 12 червня розповів, що у червні може перетнути межу в 40 тисяч втрачених військових. Президент України пригадав, що Росія не втрачала скільки людей у жодній війні за багато десятиліть.
- Окрім того, 12 червня у Генштабі Збройних Сил України розповіли, що найважче протистояння – на Луганщині та Донеччині. Адже окупанти там продовжують атакувати артилерією. Зокрема загарбники продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, проте успіху не мають. Тривають бойові дії в районі Тошківки.
- Варто пригадати, що мер міста Мелітополя Іван Федоров розповів, що українські військові перейшли в контрнаступ на Запоріжжі та Херсонщині. Зокрема за два тижні їм вдалось просунути лінію фронту до 10 кілометрів у бік Мелітополя.
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