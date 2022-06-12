ЗСУ достатньо суттєво просунулися у напрямку Херсона, – Федоров
Відповідну інформацію озвучив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зауважив, що завдяки вдалим діям українських захисників і захисниць сили росіян суттєво зменшилися у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення.
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Федоров, якого вдалося повернути з російського полону, повідомив про дві важливі події, які відбулися за останні два тижні.
У першу чергу йдеться про контрнаступ Збройних Сил України на Херсонському напрямку.
На сьогодні ЗСУ достатньо суттєво просунулися у напрямку Херсона. Нас теж це надихає, адже це напрямок у бік Мелітополя,
– сказав Федоров.
Водночас, за його словами, безпосередньо зі сторони Запоріжжя у напрямку Мелітополя за останні 2 тижні фронт просунувся від 5 до 10 кілометрів.
"Це пекельна робота, яку щодня, ризикуючи своїми життями, виконують наші захисники", – сказав міський голова.
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ЗСУ перейшли у контрнаступ на Запоріжжі та Херсонщині: що відомо
- Українські сили перейшли у контрнаступ у Запорізькій та Херсонській областях, частини території яких окупували росіяни.
- 11 червня стало відомо, що українські військові змогли повернути контроль над селищем Таврійське.
- Про успіхи ЗСУ повідомляв і президент Володимир Зеленський. Окрім повернення Таврійського, він наголошував на успіхах у Запорізькій області.
- Українські військові регулярно завдають втрат ворогу. Зокрема, 9 червня українська авіація завдала удару по позиціях російських військ одразу в 5 населених пунктах Херсонщини.
- 10 червня розвідники ЗСУ під час операції на Півдні знищили групу десантників окупаційних військ Росії. Завдяки цьому навіть вдалося захопити озброєння ворогів.
- Більше того, радник глави Офісу Президента Олексій Арестович інформував, що ЗСУ знешкодили батальйонну тактичну групу росіян.
- Україна звільнятиме окуповані території поступово, щоб не завдати шкоди місцевому населенню. Відповідну заяву зробив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
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