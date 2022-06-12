ЗСУ достатньо суттєво просунулися у напрямку Херсона, – Федоров

Відповідну інформацію озвучив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зауважив, що завдяки вдалим діям українських захисників і захисниць сили росіян суттєво зменшилися у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення.

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Федоров, якого вдалося повернути з російського полону, повідомив про дві важливі події, які відбулися за останні два тижні.

У першу чергу йдеться про контрнаступ Збройних Сил України на Херсонському напрямку.

На сьогодні ЗСУ достатньо суттєво просунулися у напрямку Херсона. Нас теж це надихає, адже це напрямок у бік Мелітополя,

– сказав Федоров.

Водночас, за його словами, безпосередньо зі сторони Запоріжжя у напрямку Мелітополя за останні 2 тижні фронт просунувся від 5 до 10 кілометрів.

"Це пекельна робота, яку щодня, ризикуючи своїми життями, виконують наші захисники", – сказав міський голова.

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