Артиллерийские подразделения активно осваивают за рубежом новое вооружение, – Минобороны

Наши партнеры согласились предоставить нам тяжелое оружие для борьбы с рашистами, не собирающимися прекращать войну. Герои ВСУ уже активно работают с новым вооружением и готовятся увеличивать и без того большие потери врага.

Воины ВСУ показали, что в мастерстве могут посоревноваться с лучшими армиями мира. Впрочем, совсем скоро у россиян будет еще больше причин бояться встречи с нашими защитниками.

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Освоение артиллерии партнеров

Как сообщил Министр обороны Алексей Резников, он уже попросил всех иностранных коллег открывать курсы для украинских воинов еще до того, как будет приниматься решение о передаче оружия. Это позволит сэкономить много времени, ведь рано или поздно партнеры все равно придут к решению о предоставлении оружия.

Я приводил пример со Stinger, и британцы уже принялись учить наших ССО оперировать ПЗРК Starstreak в Польше. Также наших бойцов уже знакомят с бронированными машинами. Также проводится обучение наших артиллеристов в трех странах использовать 155-й калибр, как американский, так и французский,

– рассказал Резников.

Министр обороны рассказал, что боевой опыт наших артиллеристов позволил выявить и исправить погрешность во французской системе наведения. Поэтому следует понимать, что процесс обучения идет двусторонний, ведь наши герои получили свой опыт в ожесточенных боях с врагом.

Резников подчеркнул, что сейчас ведется работа над проведением обучения для всех подразделений и войск ВСУ, а также инструкторов, чтобы мы могли проводить учения для всей армии самостоятельно. Наши герои показали, что учатся очень быстро, а в боевых действиях приобретенные навыки оттачиваются очень быстро.

Война России против Украины: последние новости

В зоне ООС в течение суток 7 мая российские оккупанты шли в атаку 9 раз. Наши герои справились со всеми наступлениями врага и нанесли ему безумные потери. После сражений с ВСУ враг не досчитался 19 танков, 20 единиц боевой техники и много другой военной техники.

Эвакуация мирных украинцев из "Азовстали" завершилась успехом. С предприятия удалось спасти всех детей, женщин и пожилых людей, там уже не осталось гражданских. Продолжается разработка плана спасения медиков, раненых и героических защитников города.

Министр обороны Украины Алексей Резников раскрыл детали переговоров о предоставлении ВСУ нового современного оружия, а не старого советского.

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