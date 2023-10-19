Рано или поздно будет точка надлома возможностей российской артиллерии. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что Россия до сих пор остается крупнейшим производителем снарядов в мире.
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Хорошие новости
В течение месяца страна-агрессор производит 125 – 130 тысяч артиллерийских снарядов, в год – 1,5 миллиона. Впрочем, очевидно, что россияне будут пытаться поднять этот показатель. К примеру, запустят дополнительные конвейеры.
Возможно, оккупантам удастся увеличить производство боеприпасов до 1,7 миллиона в год. Максимум 2 миллиона, но у меня есть сомнения, что это вряд ли удастся, потому что у них есть проблемы с металлорежущими станками, которые они пытаются раздобыть всеми возможными методами.
– сказал Черник.
В то же время, крупный военный евроатлантический маховик по производству снарядов перезапускается. Американцы уже этой осенью выходят на показатели в 80 тысяч снарядов в месяц. США декларируют, что к 2025 году выйдут на показатели более 100 тысяч.
Хорошая новость также поступила от французов. Франция подняла производство снарядов более чем в два раза, особенно для Украины. Бывшие страны Варшавского блока, в том числе Румыния, Чехия и Болгария, восстанавливают свои мощности по производству 152-мм и 122-мм снарядов к старой советской технике.
"Эта кривая обязательно перекрестится и она точно будет в нашу пользу. Вопрос только когда. Сказать, что это будет через месяц – два не совсем корректно, потому что должно пройти время банальной эмпирической статистики. Только на ее основе можно будет делать выводы, а для этого нужно время", – добавил военный эксперт.
Как увеличиваются артиллерийские возможности Украины: смотрите видео
Работа украинской артиллерии
- Украинские военные уничтожают рекордное количество вражеской артиллерии. Эффективно минусировать российскую технику удается благодаря хорошей работе нашей разведки. Важную роль играют квалифицированные артиллеристы и ракетчики.
- На Запорожском направлении украинская артиллерия уничтожает бетонные укрепления оккупантов. Таким образом, ВСУ готовят плацдарм для дальнейшего наступления.
- Отметим, что только за прошедшие сутки, 18 октября, Силы обороны уничтожили 39 артиллерийских систем агрессора.