Об этом 24 Каналу рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Только за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили 39 артиллерийских систем врага.

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ВСУ эффективно уничтожают вражескую артиллерию

Кирилл Сазонов отметил, что существует несколько факторов эффективной работы ВСУ по российской артиллерии. В первую очередь это хорошая работа украинской разведки. В частности, с помощью дронов находят расположение врага и сообщают нашим бойцам. Также разведка работает с агентурой на прифронтовых оккупированных территориях.

Очень важна отличная работа украинских артиллеристов и ракетчиков, которые являются квалифицированными специалистами. Многие из них имеют боевой опыт и техническое образование.

Также это оружие от союзников, которое позволяет бить более точно, быстро менять место, отходить от ответного удара. И дальнобойность – это ключ ко всему. Если ты можешь поразить врага на 18-ти километрах, а он только на 12-ти,

– объяснил военный.

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