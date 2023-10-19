Про це 24 Каналу розповів політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Лише за минулу добу українські бійці знищили 39 артилерійських систем ворога.

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ЗСУ ефективно знищують ворожу артилерію

Кирило Сазонов зазначив, що є кілька факторів ефективної роботи ЗСУ по російській артилерії. Насамперед це гарна робота української розвідки. Зокрема, за допомогою дронів знаходять розташування ворога та повідомляють нашим бійцям. Також розвідка працює з агентурою на прифронтових окупованих територіях.

Дуже важливою є відмінна робота українських артилеристів та ракетників, які є кваліфікованими спеціалістами. Багато з них мають бойовий досвід та технічну освіту.

Також це зброя від союзників, яка дозволяє бити більш точно, швидко змінювати місце, відходити від удару у відповідь. І далекобійність – це ключ до всього. Якщо ти можеш уразити ворога на 18-ти кілометрах, а він тільки на 12-ти,

– пояснив військовий.

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