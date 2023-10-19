Водночас ворог намагався відновити свої позиції на Сході України. Так, росіяни наступали поблизу Кліщіївки у Донецькій області.

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Як триває контрнаступ ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що Сили оборони продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України. Зокрема, наші захисники наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, знищуючи ворога і крок за кроком звільняючи тимчасово окуповані території.

Сили оборони мають частковий успіх південно-західніше Вербового Запорізької області, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту,

– мовиться у дописі Генштабу.

Наші захисники також закріплюються на досягнутих рубежах, де до цього перебував ворог. Крім того, у Генштабі зазначили, що на Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області.

Наостанок у Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат і закріплюються на досягнутих рубежах.

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