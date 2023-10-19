В то же время враг пытался восстановить свои позиции на Востоке Украины. Так, россияне наступали вблизи Клещеевки в Донецкой области.

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Как продолжается контрнаступление ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали, что Силы обороны продолжают ведение обороны на Востоке и на юге Украины. В частности, наши защитники наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, уничтожая врага и шаг за шагом освобождая временно оккупированные территории.

Силы обороны имеют частичный успех юго-западнее Вербового Запорожской области, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта,

– говорится в сообщении Генштаба.

Наши защитники также закрепляются на достигнутых рубежах, где находился враг. Кроме того, в Генштабе отметили, что на Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области.

Напоследок в Генштабе отметили, что Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери и закрепляются на достигнутых рубежах.

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