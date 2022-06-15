Артиллеристы превратили десятки миллионов рублей в красивый костер: эпическое видео
Источник:Сухопутные войска ВС Украины
Украинские защитники на Южном направлении разгромили российский оккупационный склад с боеприпасами. Запасы захватчиков взмыли в воздух, как фейерверки.
Сухопутные войска поделились мощным видео, на котором видно, как бойцы Вооруженных Сил Украины прицельно уничтожают боеприпасы кафиров.
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За филигранный подрыв состава россиян ответственны артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.
Украинские артиллеристы "накрыли" склад с российскими боеприпасами на Юге Украины
Артиллеристы точными выстрелами напоминают российским оккупантам, что им не будет ни одного спокойного места на украинской земле.
– прокомментировали видео в Сухопутных войсках.
Около 33 тысяч: новые потери врага на 15 июня
Украинские бойцы эффективно борются с пришедшими на нашу землю российскими захватчиками. Только за сутки ряда "двухсотых" пополнили 250 военных вражеской армии. В целом украинские бойцы ликвидировали около 32750 кафиров.
Какие потери врага в технике
- танков – 1440 (+6),
- боевых бронированных машин – 3528 (+25),
- артиллерийских систем – 722 (+1),
- РСЗО – 230 (+1),
- средства ПВО – 97 (+0),
- самолетов – 213 (+0),
- вертолетов – 179 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
- крылатые ракеты – 129 (+4),
- корабли /катера – 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12),
- специальная техника – 55(+1).
В Генштабе ВСУ отметили, что самые большие потери у врага – на Бахмутском, а также Северодонецком направлениях.
Именно на Бахмутском направлении благодаря действиям наших военных наступление русской армии у Николаевки "захлебнулось" и противник был вынужден отойти. Однако россияне продолжали варить из артиллерии и авиации по населенным пунктам. Под ударом оказались Спирное, Яковлевка, Покровское, Клиновое и Новолуганское.
Что касается Северодонецкого направления, то здесь россияне активно используют реактивные системы залпового огня, артиллерию, минометы. Они обстреливали как сам Северодонецк, так и Лисичанск, Тошкивку, Устиновку, Боровское и Метелкино.