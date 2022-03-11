Артобстрелы – на Востоке, авиудары – на Западе: как прошла ночь в регионах

Враг не оставляет в покое украинские города и села. Оккупанты бомбили Черниговщину, наносили удары по Луцку, Днепру и Ивано-Франковску. Бои продолжаются на Киевщине.

Как сообщили в Офисе Президента, продолжаются бои на Киевщине. Говорится об Ирпени, Макарове, Бородянке.

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Враг обстреливал Бучанскую и Белогородскую общины

Оккупанты обстреливали Белогородскую и Бучанскую общины. В Барышевке Броварского района ракеты попали в жилые дома – многоэтажки и частные усадьбы. Вскоре из наиболее опасных районов хотят провести эвакуацию.

Оккупанты дважды бомбили Чернигов

Ночью оккупанты дважды сбрасывали бомбы на Чернигов. Значительные повреждения получил жилой сектор, а также водопровод. В областном центре прекратили водоснабжение, часть жителей – еще и без отопления и света.

Россияне из "Ураганов" обстреляли Нежин. Есть 2 погибших и 8 раненых.

Продолжаются оборонительные бои возле Чернигова, нашим защитникам удалось провести несколько успешных контратак.

На Сумщине бомбили Лебедин

На Сумщине под бомбами врага снова оказался Лебедин, удары нанесли по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. На Житомирщине за ночь трижды звучали сирены.

По Днепру враг нанес три авиаудара

На Днепропетровщине почти 3 часа звучала воздушная тревога. Враг сбросил бомбы на жилой сектор Днепра. Известно о 1 погибшем.

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На Харьковщине продолжаются бои

По области продолжаются бои с российскими военными в отдельных направлениях. Ночью оккупанты попали в электроподстанцию в Пятихатках в Харькове, возник пожар в общежитии рядом. По предварительным данным, пострадавших нет.

Бомбили и аэропорт в Луцке

Утром на аэродроме, что вблизи Луцка, прозвучали взрывы. Сейчас ликвидируется пожар, есть погибшие. В Ивано-Франковске также 3 авиаудара.

Враг нещадно обстреливает Северодонецк и Рубежное

Продолжаются артобстрелы Северодонецка и Рубежного с применением систем залпового огня. В этих городах произошло много пожаров, также известно о повреждении газоводов. На Донетчине самая тяжелая ситуация остается в Мариуполе. Город в осаде.

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