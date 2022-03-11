Як повідомили в Офісі Президента, тривають бої на Київщині. Мовиться про Ірпінь, Макарів, Бородянку.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Ворог обстрілював Бучанську та Білогородську громади

Окупанти обстрілювали Білогородську та Бучанську громади. У Баришівці Броварського району ракети потрапили в житлові будинки – багатоповерхівки та приватні садиби. Незабаром з найбільш небезпечних районів хочуть провести евакуацію.

Окупанти двічі бомбили Чернігів

Вночі окупанти двічі скидали бомби на Чернігів. Значні пошкодження отримав житловий сектор, а також водогін. В обласному центрі припинили водопостачання, частина мешканців – ще й без опалення та світла.

Зверніть увагу! Росіяни з "Ураганів" обстріляли Ніжин. Є 2 загиблих та 8 поранених.

Тривають оборонні бої біля Чернігова, нашим захисникам вдалось провести кілька успішних контратак.

На Сумщині бомбили Лебедин

На Сумщині під бомбами ворога знову опинився Лебедин, удари завдали по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. На Житомирщині за ніч тричі звучали сирени.

По Дніпру ворог завдав три авіаудари

На Дніпропетровщині майже 3 години звучала повітряна тривога. Ворог скинув бомби на житловий сектор Дніпра. Відомо про 1 загиблого.

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На Харківщині тривають бої

По області тривають бої з російськими військовими в окремих напрямках.

Вночі окупанти влучили в електропідстанцію в П'ятихатках у Харкові, виникла пожежа і в гуртожитку поряд. За попередніми даними, постраждалих немає.

Бомбили і аеропорт у Луцьку

Вранці на аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи. Наразі ліквідовується пожежа, є загиблі. У Івано-Франківську також 3 авіаудари.

Ворог нещадно обстрілює Сєвєродонецьк та Рубіжне

Тривають артобстріли Сєвєродонецька та Рубіжного із застосуванням систем залпового вогню. У цих містах трапилось багато пожеж також відомо про пошкодження газоводу. На Донеччині найважча ситуація залишається у Маріуполі. Місто повністю в облозі.

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Мер Маріуполя про складну ситуацію в місті: дивіться відео