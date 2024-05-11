В Литве "Европейцем года" стал доброволец, который воюет за Украину

Титул "Европеец года" в Литве получил доброволец, который воюет в Украине уже третий год. Это произошло к 20-й годовщине членства страны в ЕС.

Военный посвятил свою награду всем тем, кто погиб на поле боя и борется за свободу и ценности Украины, Литвы и Европы в целом.

Смотрите также "Страх до сих пор во мне": воспоминания женщины, которая пережила Вторую мировую и переживает полномасштабную войну

Награда добровольцу

В Литве добровольца Арунаса Кумписа, который воюет в Украине, наградили титулом "Европеец года 2024".

Принимая награду, Кумпис поблагодарил маму, друзей, знакомым, организации Blue/Yellow и ее основателю Йонасу Охману, а также "всем людям доброй воли в Литве за их решимость и жертвенность в поддержку Украины".

Арунас Кумпис со своей наградой / фото Laura Gradeckienė

Флаг Европейского Союза, на котором размещены подписи Арунаса и его товарищей по борьбе будет развеваться в Европарламенте. Это должно напомнить всем европейцам о цене свободы.

Добровольцы на войне