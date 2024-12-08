Самолет, который мог доставить Асада в Москву, вылетел из Латакии, – СМИ

Башар Асад сбежал вместе со своей семьей в Москву. Свергнутого сирийского президента в российскую столицу мог доставить самолет, который вылетел из Латакии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналистов российской службы BBC. В России уже официально подтвердили, что Башару Асаду действительно предоставили убежище после его бегства из Сирии.

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Каким был маршрут самолета, что мог перевозить Асада

Как писали журналисты, российский самолет за несколько часов до 20:00 по киевскому времени вылетел из Латакии, затем выключил транспондер и направился в сторону России.

Борт мог взлететь с российской военной базы Хмеймим или из аэропорта Латакии,

– отметили в издании.

Там также подчеркнули, что данные об этом маршруте можно увидеть на сайте Flightradar, который мониторит перемещение воздушных судов.



Маршрут самолета, который мог перевозить Асада в Москву / Фото BBC

Транспондер самолета был ненадолго включен вблизи Москвы и снова выключен перед посадкой.

Стоит отметить, что именно в Латакии была расположена российская авиабаза Хмеймим, которая была создана в 2015 году на фоне активной военной поддержки режима Башара Асада со стороны Владимира Путина. Эта база была ключевым элементом российской военной стратегии в регионе.

Она служила для развертывания авиации, в частности бомбардировщиков и истребителей, а также обеспечивала контроль над значительной частью Восточного Средиземноморья.

К слову, сирийская оппозиция уже зашла в Латакию и Тартус, где размещены российские военные базы. Это были последние части территории Сирии, которые оставались под контролем режима Асада.