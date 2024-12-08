Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналістів російської служби BBC. У Росії вже офіційно підтвердили, що Башару Асаду дійсно надали притулок після його втечі з Сирії.

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Яким був маршрут літака, що міг перевозити Асада

Як писали журналісти, російський літак за кілька годин до 20:00 за київським часом вилетів із Латакії, потім вимкнув транспондер і попрямував у бік Росії.

Борт міг злетіти з російської військової бази Хмеймім або з аеропорту Латакії,

– наголосили у виданні.

Там також підкреслили, що дані про цей маршрут можна побачити на сайті Flightradar, який моніторить переміщення повітряних суден.



Маршрут літака, який міг перевозити Асада в Москву / Фото BBC

Транспондер літака був ненадовго увімкнений поблизу Москви та знову вимкнений перед посадкою.

Варто зазначити, що саме у Латакії була розташована російська авіабаза Хмеймім, яка була створена у 2015 році на тлі активної військової підтримки режиму Башара Асада з боку Владіміра Путіна. Ця база була ключовим елементом російської військової стратегії в регіоні.

Вона слугувала для розгортання авіації, зокрема бомбардувальників і винищувачів, а також забезпечувала контроль над значною частиною Східного Середземномор'я.

До слова, сирійська опозиція вже зайшла до Латакії та Тартуса, де розміщені російські військові бази. Це були останні частини території Сирії, які залишалися під контролем режиму Асада.