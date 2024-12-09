Сирийские постанцы нашли сеть туннелей в Дамаске, по которой мог сбежать Асад

Сирийские повстанцы обнаружили сложную сеть подземных тоннелей. Их, вероятно, могли использовать Башар Асад и его семья для побега из Дамаска.

В сети появилось видео тайных тоннелей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Что нашли в тоннелях Дамаска

На одном из видео зафиксировано имение генерал-майора Махера аль-Асада, брата сирийского диктатора. На видео видно белые лестницы, которые ведут под землю. Далее ещё несколько лестничных маршей, спускающихся в глубокие туннели с высокими потолками.

Обратите внимание! Махер Асад известен как жестокий командир элитной Четвертой дивизии сирийской армии. Он имеет звание эквивалентное генерал-майору.

Тайные тоннели в Дамаске: смотрите видео

Туннельный комплекс поражает размерами – он достаточно широкий, чтобы в нем могли передвигаться грузовики. СМИ предполагают, что туннели могли использовать для транспортировки ценностей, в частности каптагона и золота.

Дополнительные кадры демонстрируют, что подземные помещения имеют вентиляционные системы, металлические двери с замками, гостиные и спальные комнаты, что свидетельствует об их готовности к длительному пребыванию.

Напомним, Башар Асад вместе с семьей сбежал в Москву, где ему предоставили убежище. Решение помочь ему принял лично Путин.