В Москве могли отравить Асада: это было бы выгодно и для Путина

Свергнутого президента Сирии Башара Асада могли отравить в России "Новичком". С одной стороны, он выгоден диктатору Владимиру Путину из-за привезенного состояния.

С другой – опасен из-за военных тайн по применению химического оружия. Такое мнение 24 Каналу высказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Чем выгоден и опасен Асад

Башар Асад наследный принц. Его отец "целовался" с Леонидом Брежневым, что важно главе Кремля. Он нужен Владимиру Путину для многих вещей.

Прежде всего выгоден из-за состояния, которые вывез из Сирии. Речь идет не только о деньгах, которых хватит для покупки 16 квартир, но и о нескольких самолетах и даже военных тайнах, связанных с химическим оружием и его применением.

В этом контексте Асад уже опасен, потому что знает то, что умалчивает Путин. Он, вроде бы, и привез имущество в Россию, но теперь "бывшие террористы" являются законной властью и дружат с диктатором.

Его жизнь сейчас не стоит ни копейки,

– подчеркнула Романова.

Первый раз попытались отравить, предположительно, "Новичком", но не получилось. Могут пойти на такой шаг и во второй раз.

Живой Асад или мертвый – Путина вообще почти не интересует, но если бы не тайны. Возможно Асад как хитрый лис мог сделать какой-то вброс вроде "хочу власть в Сирии, я много знаю, если что". Этот намек может стоить жизни,

– предположила Ольга Романова.

Не так давно у жены Башара Асада Асмы аль-Асад диагностировали агрессивный вид лейкемии, шансы на выживание оценивают как 50/50.