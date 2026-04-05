Укр Рус
В Крыму умер Асан Джемилев – старший брат лидера крымскотатарского народа
5 апреля, 19:38
2

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Асан Джемилев, старший брат лидера крымскотатарского народа, умер 4 апреля 2026 года в оккупированном Крыму в возрасте 88 лет.
  • Он был ветераном крымскотатарского национального движения, похороны запланированы на 5 апреля в Бахчисарае.

В оккупированном россиянами Крыму 4 апреля умер ветеран крымскотатарского национального движения Асан Джемилев. Его не стало на 89-м году жизни.

Печальную весть сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Что известно о смерти Асана Джемилева?

В возрасте 88 лет умер Асан Джемилев. Его не стало 4 апреля 2026 года в Бахчисарае, временно оккупированный Крым.

Рефат Чубаров напомнил, что Джемилев был ветераном крымскотатарского национального движения. Также известно, что это старший брат лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Его жизненный путь неразрывно связан с борьбой крымскотатарского народа за свои права, честь и будущее,
выразили соболезнования в Меджлисе крымскотатарского народа

Отмечается, что похоронят ветерана 5 апреля в Бахчисарае.

Кого недавно потеряла Украина?

  • 5 апреля стало известно о смерти Петра Приймака – солиста Национальной оперы Украины, заслуженного артиста. Он был также лауреатом Всеукраинского конкурса камерных ансамблей и Международного музыкального конкурса имени Николая Лысенко.

  • На войне погиб разведчик Антон "Умник" Полюхович. Он захватил пленных во время рейда на Каховское водохранилище и был награжден орденом "За мужество".

  • 3 апреля отошел в небытие Борис Зименковский. Он был ректором ЛНМУ имени Даниила Галицкого с 1998 до 2023 года.