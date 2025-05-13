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24 Канал Новости Украины В Луганске дроны атаковали асфальтобетонный завод: есть двое погибших
13 мая, 14:14
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В Луганске дроны атаковали асфальтобетонный завод: есть двое погибших

Дарья Смородская
Основні тези
  • Три дрона атаковали асфальтобетонный завод в Луганске, что привело к пожару и гибели двух сотрудников МЧС.
  • Оккупационное руководство считает, что дроны были запущены со стороны Украины.

Три ударных БпЛА, вероятно, атаковали асфальтобетонный завод во временно оккупированном Луганске. На объекте произошло возгорание, местные власти сообщили о погибших.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ASTRA. Оккупационное курирование считает, что дроны запустили со стороны Украины.

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Неизвестные дроны атаковали завод в Луганске

Местные СМИ пишут, что в результате удара первого БпЛА, похожего на небольшой самолет, в здании завода произошел пожар. Другой беспилотник атаковал объект через час. Позже дополнительный удар нанес еще один дрон.

Возгорание произошло на производственных площадках асфальтобетонного завода.

Более подробной информации о последствиях и пострадавших работников власть не предоставляет. Но известно, что из-за атаки погибли двое сотрудников МЧС, еще двое – ранены.

Украинские партизаны и дроны работают против врага

  • В апреле агенты партизанского движения "Атеш" нарушили логистику оккупационных войск в Луганской области, подожгли трансформаторный шкаф на железной дороге. Они совершили диверсию возле Станицы Луганской.
  • Также в ночь на 7 мая российские промышленные объекты атаковали сотни дронов. Оккупанты жаловались, что ПВО якобы сбила аж 524 ударных БпЛА. Взрывы раздавались, в частности, вблизи важных заводов в Московской области.
  • А в ночь на 30 апреля БпЛА атаковали Муромский приборостроительный завод во Владимирской области, который производит различные средства для российской армии.