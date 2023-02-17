Сеть "Ашан" помогала российской армии: появилась реакция официального Киева

Выяснилось, что во время полномасштабной войны российский Ашан поставлял товары для российских военных на территориях оккупированных областей Украины и помогал с мобилизацией. Украинское Министерство иностранных дел уже отреагировало на новость.

Дмитрий Кулеба отметил, что "Ашан" превратился в полноценное оружие российской агрессии.

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Реакция МИД на новость по "Ашану"

Он напомнил, что призвал бойкотировать "Ашан" еще в прошлом году, когда сеть не вышла с рынка России после полномасштабного вторжения в Украину. Однако ситуация оказалась еще более серьезной, поскольку оказалось, что российский офис супермаркета напрямую финансирует армию агрессоров.

Министр иностранных дел сообщил, что обсудит это со своим французским коллегой.

В прошлом году я призвал мир бойкотировать Auchan за то, что он не вышел из России и прекратил финансирование военных преступлений. Однако реальность оказывается гораздо хуже: "Ашан" превратился в полноценное оружие российской агрессии. Я намерен обсудить это с французским коллегой,

– сказал Кулеба.

Что известно о скандале вокруг "Ашана"