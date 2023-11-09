Продолжение обычной практики: в ГУР прокомментировали грабеж "Аскании-Нова"

Захватчики незаконно вывозят животных из заповедника "Аскания-Нова", который находится на временно оккупированной территории Херсонской области. Это типичная для них практика.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, отметив, что к этому инциденту нужно привлекать внимание. Это – очередное военное преступление оккупантов.

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Ничего нового не произошло

Как подчеркнул Юсов, предотвратить это сложно, ведь территорию заповедника контролируют оккупанты. Они как раньше грабили территории, так и сейчас продолжают это делать.

Они убирали экспонаты из музеев, вывозили памятники. Даже грабили зоопарки. Можем здесь вспомнить енота. Что им может помешать сейчас это сделать? Любовь к природе? Размышления насчет экологической безопасности. Нет, конечно. Это – очередные преступления, которые будем фиксировать,

– отметил Юсов.

К теме – смотрите разговор с Андреем Юсовым на ютубе 24 Канала

Оккупанты часто пользуются варварскими методами. Они грабят территорию Украины не только с 2014 года, но и много столетий. Это для них – продолжение обычной практики.

Что происходит в "Аскании-Нова": коротко