Президент самопровозглашенной республики Абхазии подает в отставку, но с условием

Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжания подает в отставку. Однако у него есть условие.

Протестующие должны покинуть комплекс правительственных зданий Абхазии 19 ноября, иначе он отзовет заявление об отставке, передает пресс-служба. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Аслан Бжания уходит в отставку

Российские телеграмм-каналы пишут, что президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжания уходит в отставку.

Он согласился уйти в отставку "с целью сохранения стабильности и конституционного порядка в стране". Отмечается, что исполняющим обязанности президента станет вице-президент Гунба, главой правительства – экс-премьер Бганба.

При этом протестующие должны 19 ноября покинуть правительственный комплекс Абхазии – следует из соглашения, которое подписали представители власти и оппозиции. Иначе Бжания отзывает свое заявление об отставке.



Аслан Бжания уходит в отставку / Фото с российского телеграм-канала