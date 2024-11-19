Протестувальники мають залишити комплекс урядових будівель Абхазії 19 листопада, інакше він відкличе заяву про відставку, передає пресслужба. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Аслан Бжанія йде у відставку

Російські телеграм-канали пишуть, що президент самопроголошеної республіки Абхазії Аслан Бжанія йде у відставку.

Він погодився піти у відставку "з метою збереження стабільності та конституційного порядку в країні". Зазначається, що виконувачем обов'язків президента стане віцепрезидент Гунба, главою уряду – екс-прем'єр Бганба.

При цьому протестувальники мають 19 листопада залишити урядовий комплекс Абхазії – випливає з угоди, яку підписали представники влади та опозиції. Інакше Бжанія відкликає свою заяву про відставку.



Аслан Бжанія йде у відставку / Фото з російського телеграм-каналу