Протистояння триває відтоді, коли Росія у 2008 році офіційно визнала "незалежність Абхазії". Політолог Олексій Кошель сказав 24 Каналу, що це протест проти свавілля "рускіх" у регіоні.

Дивіться також Не просто конфлікт в Абхазії: яку комбінацію хоче розіграти там Росія

Чому абхазці розпочали антиросійську революцію

Кошель розповів, що Росія дотує абхазький бюджет. Без російських грошей Абхазія просто не виживе.

Росіяни хочуть, щоб уряд ухвалив 2 законопроєкти, які дозволятимуть їм:

інвестувати в будівельні об'єкти, тобто забудовувати Абхазію. Насамперед чорноморські узбережжя – це тропіки, гарна територія, гори, дешева земля тощо;

скуповувати нерухомість в абхазців, це питання дуже болюче для них. Вони пам'ятають, як під час грузинсько-абхазького конфлікту росіяни займалися мародерством.

За безцінь скуповували цілі під'їзди. Квартиру можна було придбати за 100 – 200 доларів. Абхазці чудово розуміють, що, намагаючись скупити нерухомість, росіяни фактично контролюватимуть їхню невизнану республіку.

Дивіться також Антиросійські протести в Абхазії можуть створити загрозу флоту Путіна

Відповідно опір страшенний. Це не просто конфлікт, а справжні громадянські протистояння. Мітингарі захопили будівлю парламенту, уряду, офіс президента, які розташовані в одному комплексі на набережній в центрі Сухумі.

Гадаю, у найближчу добу ми поможемо побачити заяву про відставку президента. Найімовірніше, події будуть розгортатись саме в такий спосіб,

– зазначив Олексій Кошель.

І, щоб не писали російські медіа, це протест не проти президента чи владних політичних партій, це антиросійська революція за своєю природою.

Напередодні російські пропагандисти писали, що Аслан Бжанія нібито погодився піти у відставку на тлі масових протестів. Водночас президент невизнаної Абхазії заявив, що не подасть у відставку.