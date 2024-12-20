Не понравилось в Москве и теперь хочет в Лондон: жена Асада подала на развод

Жена сирийского диктатора Башара Асада Асма подала на развод. Бывшая первая леди Сирии якобы недовольна условиями в Москве, а потому хочет переехать в Лондон.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN Türk.

К теме Падение дома Асадов: биография диктатора и династии, превратившей Сирию в руины

Жене диктатора не понравилось в Москве

Источники, близкие к семье Асадов, утверждают, что Асма Асад не нравится жить в Москве. Поскольку женщина имеет британское гражданство, то сейчас хочет переехать в Лондон. Однако, чтобы это воплотить, ей придется расстаться с Асадом.

Асма Асад обратилась в российские судебные органы. Сейчас ее заявление еще не рассмотрели.

Сам Башар Асад живет в Москве в очень жестких условиях. Источники утверждают, что ему запрещено покидать территорию Москвы и вести любую политическую деятельность. Кроме того, власти России заморозили доступ к финансовым активам Башара Асада.

Что известно об Асма Асад

Асма Асад до начала войны в Сирии имела большую популярность. Ее называли "розой пустыни" и даже сравнивали с принцессой Дианой. Асма Асад родилась и училась в Лондоне.

В 2000 году Асма вышла замуж за Башара Асада и стала первой леди Сирии. Ее воспринимали как современную и прогрессивную женщину, но имидж резко изменился после начала гражданской войны в Сирии. Пока диктатор применял химическое оружие против мирного населения, она продолжала купаться в роскоши и замалчивать трагедию народа.