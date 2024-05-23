Франция демонстрирует ядерную мощь: в Минобороны страны подтвердили успешный запуск ракеты ASMPA-R
Источник:Себастьян Лекорню
Франция успешно осуществила первый испытательный запуск модернизированной ракеты ASMPA-R, способной нести ядерную боеголовку. Известно, что эта операция планировалась в течение длительного времени и реализует амбиции Франции
Запуск демонстрирует совершенство и надежность французских вооруженных сил в эксплуатации современных вооружений. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
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Франция провела испытательный запуск модернизированной ракеты ASMPA-R
В среду, 22 мая, Франция успешно провела первый испытательный запуск модернизированной ракеты ASMPA-R, способной нести ядерную боеголовку.
Лекорню отметил, что эта операция планировалась в течение длительного времени и реализует амбиции Франции, предусмотренные военной программой по ядерному сдерживанию. Он также подчеркнул, что запуск демонстрирует совершенство и надежность французских вооруженных сил в эксплуатации современных вооружений.
В частности, министр поздравил все силы, команды министерств и промышленных партнеров, которые принимали участие в операции.
В то же время в Министерстве обороны Франции сообщили, что стратегическая ракета средней дальности класса "воздух-земля" ASMPA-R, без боеголовки, была выпущена с самолета Rafale B. Ракета, разработанная компанией MBDA, была запущена в рамках операции "Дюрандаль", что представляет собой стратегический рейд, проведенный над французской территорией.
Министерство обороны подчеркнуло, что ASMPA-R соответствует стремлению президента Франции Эммануэля Макрона сохранить оперативную надежность вооруженных сил в долгосрочной перспективе.
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- Министерство обороны России сообщило о начале первого этапа учений в Южном военном округе, сосредоточенного на практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
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- Россия заявила, что эти учения направлены на поддержку готовности личного состава и техники для боевого применения нестратегического ядерного оружия в ответ на угрозы.