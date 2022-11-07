Украина получила универсальную систему ПВО Aspide: что поможет защитить комплекс
Источник:Defense Express
Украинская система ПВО усилилась испанскими ЗРК Skyguard-Aspide. Благодаря испанским Aspide Украина сможет оградить стратегические объекты.
О преимуществах Aspide рассказали обозреватели Defense Express, специализирующиеся на военной технике. Прежде всего, испанский ЗРК – универсальна.
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Как ВСУ могут использовать Aspide
Как говорится в сообщении, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) можно использовать совместно с зенитной артустановкой "Эрликон" калибра 35 миллиметров или с другими зенитными артсистемами. Это позволяет более эффективно работать по воздушным целям на низкой высоте.
Также сообщается, что оборудование Skyguard-Aspide рассчитано на то, что такой комплекс может работать в составе эшелонированной системы ПВО и обмениваться данными по ЗРК других типов.
Кроме того, пусковые установки комплекса Skyguard-Aspide размещены на прицепном буксированном шасси.
Aspide рассчитаны в основном на "стационарную" работу и защиту стратегических объектов. Речь идет о промышленных предприятиях, аэродромах или морских портах.
По всей вероятности, Украина будет использовать Aspide для защиты энергетических объектов от российских атак.
Тактико-технические характеристики Selenia Aspide
- Дальность – 35 километров,
- Максимальная высота – 8000 метров
- Скорость полета – 1324 метров в секунду,
- Двигатель – РДТТ SNIA-Viscosa,
- Система наведения: моноимпульсная ПАРЛГСН Selenia,
- Стартовый вес – 220 килограммов,
- Масса боевой части 30 килограммов,
- Длина – 3,7 метра,
- Диаметр – 203 миллиметра,
- Размах крыла – 1 метр.
Что известно о помощи со стороны Испании
- Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес 2 ноября прибыл в Киев. Во время пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой он объявил о предоставлении военной помощи Украине.
- Испания решила передать Украине батарею Aspide и ракеты к ней, 4 системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды.
- Обозреватели Defense Express летом писали, что Испания располагает только 13 комплексами Aspide и купила к ним 200 ракет с дальностью стрельбы до 10 километров и только 51 ракету с дальностью стрельбы до 20 километров.
- 7 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Aspide, а также ЗРК NASAMS уже прибыли в Украину. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Aspide и американские NASAMS в ближайшее время станут в строй и будут защищать наше небо.
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