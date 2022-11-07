Украина получила универсальную систему ПВО Aspide: что поможет защитить комплекс

Украинская система ПВО усилилась испанскими ЗРК Skyguard-Aspide. Благодаря испанским Aspide Украина сможет оградить стратегические объекты.

О преимуществах Aspide рассказали обозреватели Defense Express, специализирующиеся на военной технике. Прежде всего, испанский ЗРК – универсальна.

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Как ВСУ могут использовать Aspide

Как говорится в сообщении, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) можно использовать совместно с зенитной артустановкой "Эрликон" калибра 35 миллиметров или с другими зенитными артсистемами. Это позволяет более эффективно работать по воздушным целям на низкой высоте.

Также сообщается, что оборудование Skyguard-Aspide рассчитано на то, что такой комплекс может работать в составе эшелонированной системы ПВО и обмениваться данными по ЗРК других типов.

Кроме того, пусковые установки комплекса Skyguard-Aspide размещены на прицепном буксированном шасси.

Aspide рассчитаны в основном на "стационарную" работу и защиту стратегических объектов. Речь идет о промышленных предприятиях, аэродромах или морских портах.

По всей вероятности, Украина будет использовать Aspide для защиты энергетических объектов от российских атак.

Тактико-технические характеристики Selenia Aspide

Дальность – 35 километров,

Максимальная высота – 8000 метров

Скорость полета – 1324 метров в секунду,

Двигатель – РДТТ SNIA-Viscosa,

Система наведения: моноимпульсная ПАРЛГСН Selenia,

Стартовый вес – 220 килограммов,

Масса боевой части 30 килограммов,

Длина – 3,7 метра,

Диаметр – 203 миллиметра,

Размах крыла – 1 метр.

Что известно о помощи со стороны Испании

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес 2 ноября прибыл в Киев. Во время пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой он объявил о предоставлении военной помощи Украине.

Испания решила передать Украине батарею Aspide и ракеты к ней, 4 системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды.

Обозреватели Defense Express летом писали, что Испания располагает только 13 комплексами Aspide и купила к ним 200 ракет с дальностью стрельбы до 10 километров и только 51 ракету с дальностью стрельбы до 20 километров.

7 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Aspide, а также ЗРК NASAMS уже прибыли в Украину. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Aspide и американские NASAMS в ближайшее время станут в строй и будут защищать наше небо.

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