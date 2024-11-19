Украина выпустила ночью 8 ракет ATACMS, россияне перехватили 2, – Reuters

По артиллерийским складам в Брянской области был нанесен удар в ночь на 19 ноября. По информации СМИ, ВСУ якобы использовали сразу 8 тактических баллистических ракет ATACMS.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Там также добавили, что России якобы удалось сбить 2 ракеты.

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Сколько могли выпустить ракет ATACMS

Корреспондент агентства в Пентагоне написал, что источник в ведомстве сообщил ему подробности ночного удара ATACMS по Брянской области в ночь на 19 ноября. Он отметил, что эта версия отличается от той, которую предоставила Россия.

Чиновник рассказал, что в по артиллерийским складам якобы было выпущено 8 ракет, а российское ПВО смогло сбить только 2.