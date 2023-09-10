Байден близок к решению по поставке Украине ATACMS, – FT

Украина может получить от США ракеты большой дальности. Джо Байден уже близок к решению по поставкам.

Авторитетное издание отмечает, что американский лидер уже близок к принятию решения об отправке Киеву ракет дальнего радиуса действия. Потенциально это откроет еще одну главу военной поддержки США.

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​"Решение может быть принято в ближайшее время"

Журналисты отмечают, что США уже давно "настороженно относятся" к просьбе Украины предоставить ATACMS – тактическую баллистическую ракету с радиусом действия до 300 километров. В Вашингтоне опасаются, что удар по территории России якобы "может привести к эскалации".

Однако в последние месяцы все же рассматривают вероятность поставки. К слову, Великобритания и Франция ранее заявили о предоставлении своих ракет большой дальности.

Решение может быть принято в ближайшее время,

– сказал в субботу высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Руководитель ОП выразил уверенность, что США согласятся отправить ATACMS.

"Да, мы говорим об этом... В каждом разговоре с Джейком Салливаном этот вопрос возникает. Они понимают, что [ATACMS] очень нужны. Я верю, что это будет согласовано, и очень скоро", – отметил Андрей Ермак.

Кулеба обсудил ATACMS с Блинкеном

ATACMS имеет преимущество перед британскими ракетами Storm Shadow и французскими Scalp в том, что их можно запускать с пусковых установок HIMARS.

Отметим, что во время визита госсекретаря США в Киев министр иностранных дел обсудил с ним вопросы относительно ATACMS. Так, на совместной пресс-конференции Дмитрий Кулеба отметил, что состоялась "предметная дискуссия".

"Эта опция остается открытой. Надеюсь, что дискуссии в Администрации США приведут к положительному решению", – подчеркнул министр.