Это 24 Каналу отметил генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. В частности, говорится об американских дальнобойных ракетах ATACMS, ракетах отечественного производства и так далее.

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Тактика поражения вражеских объектов

Николай Маломуж отметил, что Россия не имеет возможности придумать что-то новое, найти технологические решения. Возможно, они будут перемещать ряд систем ПВО, ракетных систем, наносить удары баллистическими ракетами различных типов.

Однако методы работы оккупантов давно известны. Объекты, которые они считают стратегическими, россияне не могут полностью прикрыть, потому что не имеют достаточно сил и средств высокотехнологичного уровня. В частности, Силы обороны неоднократно проводили операции и поражали аэродромы или нефтеперерабатывающие заводы России. Враг мощно защищает только Москву и Санкт-Петербург.

В Украине могут появиться новые ракеты. Важно, какие типы, какое количество, насколько они разноплановые, насколько их можно эффективно использовать комплексно.

Например, если мы говорим о Крымском мосте. Есть примерно 10 типов различных видов ударов. Например, ракеты ATACMS, Storm Shadow, SCALP, отечественного производства. Соответственно 8 типов различных дронов воздушного базирования, морского базирования, надводного и подводного. То есть и диверсионные операции,

– сказал экс-глава разведки.

Также другие форматы, которые могут дезориентировать врага по защите того же Крымского моста. Говорится о комплексных ударах в других местах, рядом, по этому же объекту. Это нанесение ударов по системе ПВО. Третий, четвертый или десятый удар будет по Крымскому мосту и разнесет все на разные направления. Или по конкретному крупному объекту: военному, промышленному и так далее.

"Это уже та новая тактика по уничтожению конкретных стратегических объектов, больших резервов. Даже стратегических бомбардировщиков, которые в воздухе сбиваются. Могут быть удары по аэродромам. Нужно количество и грамотность планирования этих операций", – подчеркнул генерал армии в отставке.

Также важно массовое использование дронов различных типов. Однако нужно, чтобы все средства украинского производства, от наших партнеров, эта стратегия были подготовлены и применены в комплексе. Тогда Россия будет дезориентирована и не будет иметь возможности противодействовать средствам, которые будут применены Силами обороны.

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