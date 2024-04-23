Запад будет идти на следующие шаги, чтобы предоставлять Украине дальнобойное оружие. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Я думаю, что "отката" назад не будет. Поэтому они вынуждены идти на следующие шаги, чтобы предоставить Украине дальнобойное оружие. Думаю, что комбинация Storm Shadow, ATACMS, SCALP, "Нептун" – это очень хорошая комбинация для ударов по военным объектам в Крыму", – сказал военный эксперт.

Удары по территории России

Александр Мусиенко предположил, что по дальнобойному оружию, в частности, ракет ATACMS, от Запада будут те же предостережения, что нельзя применять это оружие по территории России. Можно только по временно оккупированным территориям. Это несколько сужает возможности Сил обороны.

Например, если мы говорим об уничтожении вражеской логистики, то важен не только удар по тому же Крымскому мосту. Есть мост в Таганроге, но это уже территория России. Туда бы тоже дотянуться, это создавало бы проблемы. Также по другим объектам. Но, очевидно, надо, по крайней мере пока, смириться с тем, что бить по объектам на территории России – это задача украинских Сил обороны,

– объяснил он.

Украинские дроны показывают очень хорошую эффективность. В частности, после украинских атак показатели нефтепереработки в России упали. Поэтому здесь нашим спецслужбам удалось достичь замечательных результатов без западного оружия.

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