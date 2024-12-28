Украина, вероятно, стала меньше бить ATACMS по России: из-за чего это возможно

The New York Times сообщает, что Украина ограничила использование ATACMS для ударов по России из-за того, что ее запасы могут иссякнуть. Тем временем меньше месяца осталось до того момента, когда Дональд Трамп официально станет президентом США, и пока неизвестно, какой будет военная помощь Украине в дальнейшем.

Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала отметил, что действующий президент Джо Байден пытается предоставить Украине максимальную поддержку. Его администрация готовит еще один пакет помощи.

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Возможно, в него войдут ATACMS. Однако этого мы пока не знаем. Передача этого вооружения ограничена финансовыми ресурсами. Сейчас очевидно, что есть более насущные потребности, которые нужно закрыть, чтобы ВСУ могли активно вести боевые действия,

– пояснил военный обозреватель.

Он добавил, что если Дональд Трамп полностью прекратит помощь или сократит ее, это станет критическим моментом для Украины. Сейчас в бюджете США не предусмотрено ассигнований на продолжение помощи в следующем году.

Соответственно, Украина должна сохранять определенный неотъемлемый запас вооружения. Думаю, именно это и продиктовано подобными ограничениями,

– подчеркнул Денис Попович.

Относительно ATACMS, то эти ракеты большой дальности были переданы Украине Соединенными Штатами в октябре 2023 года. Всего было поставлено 190 ракет ATACMS. Эти ракеты имеют дальность до 300 км и способны точно поражать важные цели, в частности, склады боеприпасов, командные пункты и другую инфраструктуру противника.

Они значительно повысили способность ВСУ наносить удары по стратегически важным целям на глубоком тылу России, что позволяет снижать эффективность логистических маршрутов и поддерживать давление на российские войска.