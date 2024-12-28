Військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу зазначив, що чинний президент Джо Байден намагається надати Україні максимальну підтримку. Його адміністрація готує ще один пакет допомоги.

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Можливо, до нього увійдуть ATACMS. Проте цього ми наразі не знаємо. Передача цього озброєння обмежена фінансовими ресурсами. Зараз очевидно, що є більш нагальні потреби, які потрібно закрити, щоб ЗСУ могли активно вести бойові дії,

– пояснив військовий оглядач.

Він додав, що якщо Дональд Трамп повністю припинить допомогу або скоротить її, це стане критичним моментом для України. Наразі у бюджеті США не передбачено асигнувань на продовження допомоги наступного року.

Відповідно, Україна повинна зберігати певний невід'ємний запас озброєння. Думаю, саме це й продиктовано подібними обмеженнями,

– підкреслив Денис Попович.

Щодо ATACMS, то ці ракети великої дальності були передані Україні Сполученими Штатами в жовтні 2023 року. Всього було поставлено 190 ракет ATACMS. Ці ракети мають дальність до 300 км і здатні точно вражати важливі цілі, зокрема, склади боєприпасів, командні пункти та іншу інфраструктуру противника.

Вони значно підвищили здатність ЗСУ завдавати ударів по стратегічно важливих цілях на глибокому тилу Росії, що дозволяє знижувати ефективність логістичних маршрутів і підтримувати тиск на російські війська.