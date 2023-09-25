Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що ATACMS точно передадуть – інакше б про ці ракети не говорили. Залишилось тільки дочекатись.

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"Щоб не розчаровуватись, не зачаровуватимемось. Я думаю, що коли ми отримаємо ATACMS з касетною бойовою частиною, то буде одразу помітно", – зазначив Світан.

З максимальною висотою підриву касетна ATACMS накриває площу близько квадратного кілометра. Тому кілька таких ракет знищать або виведуть з ладу практично всі літаки на аеродромі.

На думку військового експерта, Україна може отримати близько 500 ATACMS.



Основні характеристики ATACMS / Інфографіка 24 Каналу

Касетна зброя вже не вперше

Як відомо, українські військові ще з липня ефективно застосовують касетні боєприпаси проти російських окупантів. У США позитивно оцінили роботу українських військових із цим озброєнням, хоча Джо Байден зазначав, що рішення передати його "було дуже важким".

До слова, Київ надав письмові гарантії, що застосовуватиме касетні боєприпаси лише на полі бою й мінімізує ризики для мирного населення. Ба більше, колишній міністр оборони Олексій Резніков перелічив п'ять принципів використання цієї зброї.

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