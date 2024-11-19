Есть 2 главных вида ракет ATACMS: на что способна каждая из них

Украина получила разрешение на удары американскими ракетами ATACMS по России. Это оружие имеет несколько версий, которые отличаются не только по дальности поражения.

Их в эфире 24 Канала проанализировал главный редактор Defense Express Олег Катков, замечая, что на складах США может быть относительно небольшое количество этих ракет. Поэтому Украина, скорее всего, не сможет получить немало дальнобойных ATACMS.

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Какие существуют виды ATACMS и почему эффект от них может не иметь ожидаемого результата

Западные СМИ, а затем и официальные лица США подтвердили, что Джо Байден дал Украине разрешение на использование ракет ATACMS по России. И хотя существуют противоречивые заявления относительно того, какую российскую территорию можно атаковать американским оружием, именно объявление этого разрешения может иметь определенные последствия. Ведь о таких важных решениях врагу лучше узнавать непосредственно с поля боя, а не из публикаций западной прессы.

В частности, эффект неожиданности позволил Украине уничтожить важные объекты и технику России, когда США впервые предоставили ATACMS. В то же время "сюрпризом" может остаться вид ракет, которые сейчас будут использовать наши Силы обороны.

Известно, что видов ATACMS есть условно два. Первый – с дальностью до 160 километров, и он есть только в кассетной версии. Его активно использовала Украина по российским вертодромам. У них есть около 900 поражающих элементов. Вторая версия – кассетные ракеты до 300 километров. Они имеют 400 поражающих элементов,

– отметил Олег Катков.

Есть также еще один условный вид ATACMS – с осколочно-фугасной унитарной боевой частью. Их дальность – до 300 километров. По состоянию на 2007 год, согласно рассекреченным документам, было известно, что на складах США есть около 2000 ATACMS.

Конечно, с тех пор многое могло измениться. В частности, определенную часть ракет могли не обслуживать.

"Сейчас я бы оценил общее количество ATACMS в США в пределах 1000 – 1500 единиц всех видов. Это означает, что Украина вряд ли сможет получить значительное количество этих ракет. Формально Украина хоть каждый день могла бы бить по российским авиабазам, чтобы их не могли использовать, но количество ракет, очевидно, не позволит это делать", – объяснил главный редактор Defense Express.

Заметим, что в Кремле снятие ограничений на удары по России назвали "эскалацией", на которую страна-агрессор будет "вынуждена" ответить. Ответ, как сказала представитель МИД России Мария Захарова, якобы будет "адекватным и ощутимым".