Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что ракеты ATACMS – действительно мощное оружие, способное существенно повлиять на ход наступательных действий Вооруженных Сил Украины. Однако для этого требуется не менее нескольких сотен таких ракет.

К теме ATACMS для Украины: какие модификации ракет могут предоставить США

Какие модификации ATACMS еще нужны Украине

По предварительным данным, сейчас Украина имеет на вооружении ATACMS Block I. В основную боевую часть этой ракеты входят 950 суббоеприпасов М74. Такие ракеты могут поражать цели на расстоянии 165 километров. Они идеально подходят для ударов по аэродромам, командным пунктам, скоплению техники.

Как подчеркнул Жданов, Украине также требовалась бы модификация ракет ATACMS с монолитной головной частью с дальностью поражения на 300 километров. Такое оружие могло бы помочь уничтожить важные военные объекты оккупантов.

Я думаю, что нам ATACMS и на 300 километров нужен. Тот же Керченский мост – нужно его разрушить. Для этого подойдет именно такая ракета на 300 километров. Пока мы достаем только к Джанкою. Как будем продвигаться вперед, то и дальность поражения будет продвигаться вперед,

– отметил Жданов.

Смотрите разговор с Олегом Ждановым на ютубе 24 Канала

ATACMS в Украине: коротко