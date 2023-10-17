Вероятно, в Украине есть небольшая партия ракет ATACMS. Однако этого достаточно, чтобы поразить важные цели врага. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что в Украине немного пусковых установок для этих ракет.

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Станет ATACMS "оружием победы"

Американские ракеты, можно предположить, уже некоторое время были в Украине. Не использовали их в первую очередь из-за военной целесообразности.

"Запуск таких ракет – это не просто нажать на кнопку. Это напряженный период обучения, продумывание алгоритмов привлечения этих ракет и определить достойные цели, уничтожение которых нанесет максимальный урон противнику", – отметил Сергей Грабский.

В то же время, ATACMS в Украине не будет много. Это, в частности, связано с малым количеством пусковых установок HIMARS, из которых можно производить запуск этих ракет.

Помогут ли нам эти ракеты? Да. Они являются определенным инструментом, который позволит нам в будущем добиться качественного перелома в этой войне. Не говорится об "оружии победы" и возлагать стопроцентные надежды на него нельзя. Это один из инструментов,

– заметил военный эксперт.

Сергей Грабский о ATACMS на поле боя: смотреть видео

По мнению военного эксперта, первая партия ATACMS для Украины может измеряться несколькими десятками ракет.

По всей вероятности, после передачи ракет ATACMS, Украине предоставят больше качественного и мощного оружия. Ведь даже после первого использования американских ракет результат поражает

Обратите внимание! В Белом доме подтвердили предоставление Украине ракет ATACMS с дальностью до 165 километров.

Мощности ракет ATACMS / Коллаж 24 Канала

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