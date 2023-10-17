Імовірно, в Україні є невелика партія ракет ATACMS. Проте цього достатньо, аби уразити важливі цілі ворога. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що в Україні небагато пускових установок для цих ракет.

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Чи стане ATACMS "зброєю перемоги"

Американські ракети, можна припустити, певний час вже були в Україні. Не використовували їх через насамперед військову доцільність.

"Запуск таких ракет – це не просто натиснути на кнопку. Це напружений період навчання, продумування алгоритмів залучення цих ракет і визначити достойні цілі, знищення яких завдасть максимального урона противнику", – зазначив Сергій Грабський.

Водночас ATACMS в Україні не буде багато. Це, зокрема, пов'язано з малою кількістю пускових установок HIMARS, з яких можна здійснювати запуск цих ракет.

Чи допоможуть нам ці ракети? Так. Вони є певним інструментом, який дозволить нам в майбутньому досягнути якісного перелому в цій війні. Не мовиться про "зброю перемоги" і покладати стовідсоткові надії на неї не можна. Це один з інструментів,

– зауважив військовий експерт.

Сергій Грабський про ATACMS на полі бою: дивитись відео

На думку військового експерта, перша партія ATACMS для України може вимірюватись кількома десятками ракет.

Цілком імовірно, що після передачі ракет ATACMS, Україні нададуть більше якісної та потужної зброї. Адже навіть після першого використання американських ракет – результат вражає

Зверніть увагу! У Білому домі підтвердили надання Україні ракет ATACMS з дальністю до 165 кілометрів.

Потужності ракет ATACMS / Колаж 24 Каналу

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